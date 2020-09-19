Arazi yangınları korkuttu

İncirli-Köprü ve Beyarmudu köyleri arasında peş peşe çıkan arazi yangınlarında Köprü-İncirli köyleri arasında 15 dönüm anız yandı.

İncirli köyünün güney batı kısmındaki yaklaşık 200 dönümlük kıraç arazide başlayan yangın sonucu ise makilik alan ve anızlar yandı. İki farklı noktada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Öte yandan, İncirli - Beyarmudu köylerinin kuzey batı kısmındaki yangın da kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu yaklaşık 500 dönümlük kıraç alan içerisindeki makilik ve 50 dönümlük anız yandı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.