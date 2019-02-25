Araştırma ve geliştirmeye destek

Meclis Genel Kurulu, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı’nın 3. görüşmesini yaptı.

Komite Başkanı Fikri Toros’un, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu’nu okumasının ardından milletvekilleri tasarıya ilişkin söz aldı, tasaro konuşmaların ardından oylandı.

Amcaoğlu: “Önemli bir mevzuat çalışması”

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı’nın yüksek etiğimin şu anda geliş olduğu durumda önemli bir mevzuat çalışması olduğunu ifade etti.

Yasa’nın geçirilmesinde katkıda bulunduklarını kaydeden Amcaoğlu, 2018’de yaklaşık 800 milyon Dolar’lık bir gelir elde edilen üniversite sektörünün, gelecekte bütçe açıklarının kapanmasında da önemli yeri olacağı görüşünü belirtti.

Yasa Tasarısının komite çalışmalarında YÖDAK, Eğitim Bakanlığı temsilcilerinin yanı sıra, TDP ve YDP’nin de katılımlarını arzu ettiğini ifade eden Amcaoğlu, Genel Kurul’da bu konudaki görüşleri merak ettiğini kaydetti.

Berova: “Araştırma ve geliştirme temel fonksiyonlardan…”

UBP Milletvekili Özdemir Berova da, araştırma ve geliştirmenin yüksek öğrenim alanının temel fonksiyonlarından biri olduğuna işaret etti.

Yasanın bu yönde atılacak adımlara ‘kapı aralayacağı’ görüşünü belirten Berova, araştırma ve geliştirme faaliyetinin devlet tarafından desteklenmesinin önemine de değindi. Verilecek imtiyazların çok iyi denetlenmesi gerektiğini ifade eden Özdemir Berova, yasayla bu konudaki yetkinin ilgili bakan ve bakanlığa bırakıldığını söyledi, bu konunun üzerinde çalışılması, üzerinde durulması gereken bir konu olduğu görüşünü belirtti.

Yasaya onay vereceklerini de açıklayan Özdemir buna rağmen yasa tasarısında eksiklikler bulunduğunu ve ideal düzeyde olmadığını da kaydetti.

Toros: “Beyin göçünün asgariye indirilmesine katkı koyacak”

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı, CTP Milletvekili Fikri Toros, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı’nın onaylamanın heyecanını taşıdığını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs’ın tipik bir ada ülkesi olduğunu ifade eden Toros, bacasız, hizmet sektörünün önde olduğu bir yapının söz konusu olduğunu belirtti.

Bilişim sektörüyle araştırma- geliştirme sektörünün önemine değinen Toros, ülkede çok ciddi bir sorun haline gelen beyin göçünün asgariye indirilmesine katkı koyacağı düşüncesini de belirtti. Komite Başkanı Fikri Toros, komite çalışmalarına katkı koyan tüm paydaşlara, bakanlıklara, komite üyelerine ve tüm milletvekillerine teşekkür etti.

CTP Milletvekili Fikri Toros, bu yasanın meclis genel kurulunda oylanacak olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hükümet stratejilerinde de bilgi teknolojisinin var olduğunu söyledi.

Toros, Kuzey Kıbrıs’ta Kıbrıs sorununun halen devam etmesinden dolayı bilgi teknolojileri sektöründe yaşanan sıkıntıların kalkabileceğini ve burada yapılan araştırma faaliyetlerinin görünmez icraatlar olacağını kaydetti. Toros, bu yasaların yürürlüğe girmesi halinde yüksek öğrenimin tamamlayıcısı olacağını ve beyin göçünün asgariye ineceğini de belirtti.

Yasanın komite üyeleri ve bu konunun ehli kişilerle çok iyi çalışmalar yaptıklarını dile getiren Toros, bu yasa ile yeni mezunların artık hayallerini gerçekleştirmek için yurtdışına değil, teknopark ve ar-ge merkezinde staj ve çalışma yapacak olmalarından dolayı da üniversitelerin tercih edilir pozisyonunda olacağını kaydetti.

Yasanın, yabancı sermaye enjeksiyonunu da olumlu hale getireceğinden emin olduğunu söyleyen Toros, ayrıca ülke olarak kendilerini AB’ye hazırlaması gerektiğini belirtti.

Taçoy: Sınırları zorlayan değil, sınırların ötesinde olan bir eğitim sistemi…

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, uzun yıllardır beklediği Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı’nın bugün Meclis’ten geçmesinin mutluluğunu yaşadığını belirtti, katkı koyanlara teşekkür etti.

Dünyanı her yerinde araştırma ve geliştirmeye ciddi bir pay ayrıldığına işaret eden Taçoy, inovasyonun içinde bulunduğu bir gelişmenin her zaman için ülkeyi ileriye götüreceğini belirtti.

Sınırları zorlayan değil, sınırların ötesinde olan bir eğitim sistemi vurgusu yapan Taçoy, nitelikli iş gücü için bu konuda kararlılığın önemine değindi. Milli gelirden bu konuda ne kadar pay ayrılacağının hesaplanması gerektiğini belirten Hasan Taçoy, ilkokuldan itibaren çocukların ve gençlerin eğitimine bu yönde dokunulması gerekliliğine işaret etti.

Arıklı: Uygulanması önemli…

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı’nın bir akademisyen olarak kendisini de heyecanlandırdığını ancak önemli olanın yasanın uygulanma noktası olduğunu belirtti.

Arıklı, yasa altında bir çok tüzük yapılması gerekliliğine işaret etti.

Bakan Nami: Önemli bir yasa…

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, önemli bir yasayı oybirliği ile geçirmenin mutluluğunu taşıdıklarını belirtti. Nami, 2009’dan bu yana gündemde olan yasayla ilgili emek verenlere teşekkür etti.

Yasanın 2009’dan bu yana gündemde olan bir yasa olduğunu anımsatan Nami, yasa konusunda sürece katkı koyan herkese ve özellikle de Başbakan Tufan Erhürman’a teşekkür etti.

Göreve gelirken KKTC ekonomisinde “ekonomiyi büyütmeyi ve işsizliği azaltmayı” ana hedef olarak koyduklarını belirten Nami, bu hedef doğrultusunda hükümetin gereken bütün adımları atacağını kaydetti.

Nami, yoğun rekabet baskısı altında ilerlerken hangi konularda güçlü olunduğunu iyi tanımlayarak, kullanmak durumunda olduklarını ifade ederek, ülke ekonomisinin en güçlü noktasının eğitim olduğuna işaret etti ve bunu etkin bir şekilde kullanmak durumunda olduklarını anlattı.

BHTK 2014-2015 Sayıştay Denetim Raporu görüşüldü

Meclis Genel Kurulu daha sonra, Sayıştay Komitesinin, Birleştirilmiş Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2014 – 205 Mali Yılları Kesin Hesaplarının Denetimine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu’nu görüştü.

Candan: “BHTK örnek ve önemli bir kurum”

CTP Milletvekili Armağan Candan, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu örnek yapıda önemli bir kurum olduğunu ifade etti, Sayıştay görevlilerinin de bu konurumda bağımsız ve profesyonel yapı ile çalıştığına ilişkin düşüncelerini kendileri ile paylaştıklarını aktardı.

Ülkedeki böylesi yapıları, iyi örnekleri çoğaltmak gerektiğini görüşünü belirten Candan, hem raporu hazırlayanlara teşekkür etti.

Arıklı: “Tüm kurumlarımızın elden geçirilmesi elzem”

BTHK’da keyfi sözleşmeli istihdamlar yapıldığı ve usulsüz ek mesailer ödendiğinin raporlarda görüldüğünü ileri süren YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, KDV’nin zamanında yatırılmadığı için hazinenin zarara uğratıldığını da söyledi.

Arıklı, tüm kurumların elden geçirilmesinin elzem olduğu görüşünü de belirtti.

Meclis Genel Kurulu daha sonrası Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nden oybirliği ile Genel Kurul’a sevk edilen Kurumlar Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüştü.

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasası uyarınca yapılacak faaliyetlere ilişkin düzenlemeler içine Yasa Tasarısı madde madde onaylandı, 3. Görüşmesi bir sonraki görüşmeye kaldı.

Benzer düzenlemeler içeren Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı da madde madde görüşüldü, bütününün oylaması bir sonraki birleşime kaldı.