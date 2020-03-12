“Arastaya araç girişi engellenmeli”

Lokmacı geçiş noktasının kapanmasıyla esnafın zaten zor günler geçirdiğine işaret eden bölge esnafı Kemal Gülercan: “Kontrolsüz araç girişleri bir hayati tehlikeye neden olacak, o zaman çok geç olacak”

Fehime ALASYA

Surlariçi Arasta bölgesinin güvenliğinin yayalaştırılan alanlara, araçların girmesiyle ihlal edildiğini savunan bölge esnafı Kemal Gülercan, “Kontrolsüz araç girişleri bir hayati tehlikeye neden olacak, o zaman çok geç olacak” diyerek tepki gösterdi.

Yaklaşık iki yıldır çarşıdaki yayalaştırılmış bölgelere konulan elektronik bariyerlerin bazılarının arızalı olduğu bazılarının ise belediye tarafından açık bırakıldığını belirten Gülercan, belediyenin bu durum karşısında ciddi bir tutum göstermediğini ileri sürdü.

Lokmacı geçiş noktasının kapanmasıyla esnafın zaten zor günler geçirdiğini işaret eden Gülercan, bölgedeki aydınlatma ve temizlik gibi konulardan dert yandı.

Bölge esnafı ile toplanarak Belediye’ye gideceklerini dile getiren Gülercan, yayalaştırılmış alanlara araçların girmesinin tehlike ve rahatsızlık yarattığını dile getirdi.

Sıkıntı geceleri büyüyor

Yayalaştırılmış alana oto park ve bariyerleri aşma sıkıntısının gece yaşandığına vurgu yapan Gülercan, “Surlariçi Arasta çarşısı sözde yayalaştırıldı ama araçlar bölgeye yine de giriyor.

Yaklaşık 2 yıl proje kapsamında yayalaştırılmış bölgelere konulan elektronik bariyerlerin bazılarını açık bırakıyorlar, düzgün kapatıp açmıyorlar. Yayalar aniden bir araç ile karşı karşıya kalıyor veya aracını buraya park ediyor. Bölgeye ambulans girmesi gerekirken giremiyor, görevliler sedye ile koşturuyor. Bölgenin güvenliği yayalaştırılan alanlara araçların girmesiyle ihlal ediliyor. Kontrolsüz araç girişleri bir hayati tehlikeye neden olacak, o zaman çok geç olacak. Belediye’den sürekli çözüm bulunacağı söyleniyor ama girişim yapılmıyor. Tamir ettik deniliyor ama yine de açık bariyerler görülüyor.” diyor.

“Esnaf olarak toplanıp belediye ile görüşeceğiz”

“Sürekli elektrik kurumu ve belediye bir birine sorumluluk atıp duruyor “ diyen Gülercan, tüm bu sıkıntıların yanında bölgenin çok karanlık, aydınlatmaların yetersiz olduğundan söz ediyor.

Gülercan şöyle devam ediyor: “Esnaf, çöplerini çöp istasyonuna atmıyor, her yer çöplük oluyor. Buna benzer birçok farklı sıkıntımız var ama çözülmüyor. Bu konuları sürekli belediyeye aktarıyoruz. Esnaf olarak toplanıp belediye ile görüşeceğiz.”