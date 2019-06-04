'Arasta kavgasında' 7 tutuklu 1 kişi aranıyor



Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam 21.00 sıralarında Lefkoşa’da İplik Pazarı Sokak’ta iki grup kavga arasında çıktı.

5 kişiden oluşan taraf, A.K. (E-23), A.D. (E-23), S.D. (E-23), S.K.(E-27), A.H.E.(E-35) olarak açıklandı. A.D’nin kanında 94 promil, S.D.’nin 244 promil, S.K.’nin 110 promil ve A.H.E.’nin 112 promil alkol tespit edildiği açıklandı. 3 kişiden oluşan diğer tarafın A.İ. (E-39), E.İ. (E-35), E.T. (E-32) olduğu kaydedildi.

Kavgada, muhtelif yerlerinden yaralanan zanlılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından tutuklandı.

Bugün mahkeme çıkarılan zanlılar aleyhine ikişer gün poliste tutuklu kalmalarına emir verildi. Polis, bir kişinin arandığını, olaya karıştığı düşünülen başka şahısların tespitine yönelik soruşturmanın da sürdüğünü açıklandı.

Zanlılar mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa Arasta bölgesinde dün akşam meydana gelen kavga olayının ardından tutuklanan A.D, S.D,S.K,A.H.E, A.İ, E.İ ve E.T bugün Lefkoşa’da nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meselenin olgularını aktaran Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Lefkoşa’da sakin zanlı A.D'nin 94 promil, S.D'nin 244 promil, S.K'nin 110 promil, A.H.E'nin 112 promil alkol tesiri altında bir taraf olup, Lefkoşa’da sakin A.İ,E.İ ve E.T ile aralarında meydana gelen husumetten dolayı birbirlerinin vucutlarının muhtelif yerlerine vurarak, bağırıp çağırıp rahatsızlık yarattıklarını söyledi.

Polis, kavgada A.İ'ye ait aracın kasti hasara uğratıldığını ifade etti.

Satır ve tahta sopa emare alındı

Kavgadan sonra zanlıların tutuklandığını, mesele ile ilgili aranan birçok şahıs olduğunu, olayda kullanılan satır ve tahta sopanın bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, kemara görünlerinin incelenmeye devam edildiğini, olayda kullanılan tecavüzü bazı aletlerin henüz bulunamadığını, kavganın yaralama suçuna dönüşebileceğini ve aranan şahıslar ile alınacak ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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Lokmacı Barikatı-Arasta bölgesinde bu gece saat 20.15 sıralarında iki grup arasında kavga çıktı. Yaklaşık 30 kişinin karıştığı iddia edilen kavgada 3 kişi yaralanmıştı.. Yaralılar Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

İddialara göre olay yerine gelen ambulans şoförü de darp edilmişti. Hastanede de iki grup arasında gerginlik yaşandığı iddiaları ortaya atılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis kavgaya karışan kişileri arıyordu.

Polis olayla ilgili şu bilgiyi paylaşmıştı: Bu akşam saat 20:15 sıralarında Lefkoşa'da arasta bölgesinde henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı iki grup arasında çıkan kavga sonucu 3 kişi vücutlarının muhtelif yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Olayda yaralanan şahısların Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürüyor. Kavgaya karışan şahısların tespiti yönünde soruşturma devam etmektedir.

Fotoğraflar Didem MENTEŞ