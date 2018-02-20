Bünyesindeki Blomberg, Grundig, Tepe Home, Arçelik Ticari Klima Sistemleri, Goldmaster Egger, Butaş, Zilan ve daha birçok markalarla sektördeki 25. yılını güzel bir organizasyon ile kutladı.

Geceye katılan Armar Group çalışanları, bayileri ve davetlileri için çekilişler yapıldı ve tektaş pırlanta yüzükler hediye olarak verildi. Grup Rast’ın canlı performansı eşliğinde keyifli bir gece geçirdiler.

Arar: “Büyüme hedefini yükselttik”

Tüm yıl boyunca gösterdikleri performansla belirlenen hedefleri tutturan ve oldukça başarılı bir yıl geçirdiklerini ifade eden Armar Group Yönetim Kurulu Başkanı Murat Arar, gelecek yıl da aynı tempoda çalışmaya ve büyümeye devam edeceklerini belirtti. Bunun yanı sıra, gelecek yıl farklı sektörlerde de girişimleri olacağını ve buna paralel olarak büyüme hedeflerini yükselttiklerini açıkladı.

Elde ettikleri başarıda emeği geçen tüm personeline teşekkür eden Arar konuşmasında; 25 yıldır verdikleri hizmetlerde giderek artan başarılarına değindi. “Bu verdiğimiz hizmetlerimize; VRS klima sistemleri, ahşap ve mobilya üretimi ve dekorasyon işleri, parke, beyaz eşya, elektronik, küçük ev aletleri, LED aydınlatma, ses ve güvenlik kamera sistemleri dahildir. Bunlara ek olarak, 2017 yılı içerisinde başlayan Mobilya Üretim Tesisimiz faaliyetlerine hızla devam etti. Bireysel ev projelerimiz ile beraber, gelişen inşaat sektörü ve buna paralel olarak büyüyen yurt yatırımlarından kaynaklı üretim kapasitemiz artmış bulunmaktadır. 2017 yılında da olduğu gibi koordine bir şekilde anahtar teslim projelerimizi tamamlayacağız. Bu verdiğimiz hizmetlerle, başlangıçtan anahtar teslimi yapılana kadar geçen süreçte müşterilerimizi proje takip külfetinden kurtarmış oluyoruz. Müşterilerimiz yalnızca bir şirket ile muhatap olacağından, proje takibi çok daha kolay bir hal almış oluyor. Bunun haricinde üretime dayalı sürdürülebilir yatırımlar da yapmayı planlıyoruz. Mobilya üretim tesisimizin büyümesiyle farklı pazarlara açılmayı hedefliyoruz” şeklinde belirtti.

Armar Group’un geleneksel olarak bayilerine verdiği plaketlerin takdimi yapıldı. “En Çok Satış Yapan Bayi” kategorisinde başarı sağlayan Özcoşkun Elektronik Direktörü Serhat Özcoşkun’a plaketini, Murat Arar verdi. İkinci plaket ise, “En İyi Çıkış Yapan Bayi” dalında idi. Bu ödülü kazanan Altıntuğ Elektronik Ltd. adına Mustafa Altıntuğ plaketini, Bayi Koordinatörü Bora Rifatoğlu’ndan aldı.

Armar Group’un geleneksel olarak yaptığı, personel plaket töreni bu yılki organizasyonda da gerçekleşti. Gecede 5. Hizmet Yılı Anısına; Parke Mağaza Sorumlusu Yusuf Güngörmüş, Klima Teknisyeni Metin Leventcanlı, Klima Teknisyeni Ahmet Hatay, Klima Teknisyeni Uğur Barış Gözler, İç Mimar Gamze Yüksekbaş, Tepe Home Mağaza Sorumlusu Salih Vardar ve Tepe Home Satış Personeli Gülistan Tuğantemir’e, 15. Hizmet Yılı Anısına; Elektronik Teknisyeni Fatih ALKAN’a plaketleri, Armar Group Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından takdim edildi.