Aranan şahıs bulundu

Girne’de dün akşam meydana gelen yaralama meselesinde iki kişinin daha olaya karıştığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün akşam Girne’de meydana gelen yaralama meselesi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında olaya karışan ve arandığı bildirilen S.A. (E-38), I.T. (E-36) ile M.A. (E-33)’nın yanı sıra S.A. (E-40) ve W.A. (E-24)’nın da olaya karıştığı tespit edildi.

Yürütülen ileri soruşturmada aranan zanlılardan S.A. (E-38), I.T. (E-36) ve S.A. (E-40) tespit edilerek tutuklandılar. M.A (E-33) ve W.A. (E-24) ise halen aranıyor.

Soruşturma devam ediyor.