Aranan 2 kişi polise teslim oldu

Yenikent Gönyeli'de Lider Sokak üzerinde iki grup arasında çıkan, 1 kişinin yaralandığı kavga ile ilgili aranan 26 yaşındaki B.A ile 25 yaşındaki M.Y polise giderek, teslim oldu.

Olayla ilgili tutuklanan B.D, B.İ ve S.T de teminatla serbest bırakıldı.

Neler yaşanmıştı?

Yenikent Gönyeli'de Lider Sokak üzerinde iki grup arasında kavga çıkmış, 1 kişi yaralanmıştı.

Olayda ateşli silah kullanıldığı iddiaları üzerine polis olay yerinde yaptığı aramada bir boş kovan tespit etmişti.

Olay sırasında ateşli silahtan dolayı yaralanma olmamıştı.

Olayla ilgili olarak 3 kişi tutuklanmıştı.