‘Aramızda çocuklar da var, açız’ dediler

Sadrazamköy'ün kuzey sahilinde, sabah saatlerinde terk edilmiş vaziyette bir sürat teknesi bulunmasının ardından, bölge sakinlerinin Suriyeli olduğu düşünülen iki kişi gördükleri öğrenildi.

Söz konusu iki kişinin 15-20 yaşlarında olduğunu belirten bölgeliler, ‘ormanda kaldıklarını, aralarında ‘çocuklar’ın da olduğunu söylediklerini ve ‘açız’ dediklerini de ilettiler Söz konusu durumun polise bildirildiği ve polisin Sadrazamköy’de sabah sahilde bulunan tekne ile gelmiş olabilecek kişileri bulmak için halen arama yaptığı da elde edilen bilgiler arasında.

Sadrazam köyünün kuzey sahilinde bugün saat 08.00 sıralarında terk edilmiş bir sürat teknesine rastlanıldı.Polisin olayla ilgili soruşturması ve araştırmaları devam ediyor.