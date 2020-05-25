Arama çalışmaları yeniden başlayacak

Alagadi'de dalgalara kapılarak denizde kaybolan 27 yaşındaki Mehmet Ceyhan’ı arama çalışmalarına, hava koşullarının müsait olması halinde bugün yeniden başlanacak.

Alagadi’de arkadaşları ile birlikte yüzmek için denize giren iki genç, aşırı dalgalı denizde dalgalara kapılmış, 22 yaşında Gözde Nur Binbir'in cansız bedeni bulunurken, 27 yaşındaki Mehmet Ceyhan olduğu açıklanan diğer kayıp kişinin ise arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilmişti.

Polis, denizde kaybolan 27 yaşındaki Mehmet Ceyhan’ı arama çalışmalarına, hava koşullarının müsait olması halinde bugün saat 13:00 itibariyle yeniden başlanacağını açıkladı. Alagadi-3 mevkiinde arkadaşları ile yüzmek için denize giren ve dalgalara kapılarak kaybolan şahsın arama kurtarma çalışmaları denizin aşırı dalgalı oluşu nedeniyle sonuç vermemişti.