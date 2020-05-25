Arama çalışmaları yeniden başladı

Alagadi'de dalgalara kapılarak denizde kaybolan 27 yaşındaki Mehmet Ceyhan’ı arama çalışmalarına, hava koşullarının müsait olması nedeniyle az önce yeniden başlandı.

Polis, Alagadi bölgesinde kara, deniz ve havdan arama çalışmalarının başladığını belirtti.

Alagadi’de arkadaşları ile birlikte yüzmek için denize giren iki genç, aşırı dalgalı denizde dalgalara kapılmış, 22 yaşında Gözde Nur Binbir'in cansız bedeni bulunurken, 27 yaşındaki Mehmet Ceyhan olduğu açıklanan diğer kayıp kişinin ise arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilmişti.

Polis, denizde kaybolan 27 yaşındaki Mehmet Ceyhan’ı arama çalışmalarına, hava koşullarının müsait olması halinde bugün saat 13:00 itibariyle yeniden başlanacağını açıklamıştı.

Çaresiz bekleyiş…

Arama çalışmalarının yapıldığı olay yerine giden Ceyhan’ın ailesi ve arkadaşlarının çaresiz bekleyişi sürüyor…

Ceyhan’dan haber almayı bekleyen yakınları, çalışmaları izliyor.

Dalgıçlarla aranıyor

Aramalara Sivil Savunma ve Özel Hareket ekipleri katılırken, ekiplerin sadece dalgıçlarla arama yaptığı, havadan herhangi bir arama olmadığı gözlemlendi.

Ailesi ve arkadaşlarının çaresiz bekleyişi...