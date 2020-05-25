Arama çalışmaları yarın devam edecek

Alagadi'de dalgalara kapılarak denizde kaybolan 27 yaşındaki Mehmet Ceyhan’ı arama çalışmaları, bugün sonlandırıldı. YENİDÜZEN'in edindiği bilgiye göre Özel Harekat ekibi aramalarına yarın sabah su altından devam edecek.

Alagadi’de arkadaşları ile birlikte yüzmek için denize giren iki genç, aşırı dalgalı denizde dalgalara kapılmış, 22 yaşında Gözde Nur Binbir'in cansız bedeni bulunurken, 27 yaşındaki Mehmet Ceyhan olduğu açıklanan diğer kayıp kişinin ise arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilmişti.

Çaresiz bekleyiş…

Arama çalışmalarının yapıldığı olay yerine giden Ceyhan’ın ailesi ve arkadaşlarının çaresiz bekleyişi sürüyor… Ceyhan’dan haber almayı bekleyen yakınları, çalışmaları izledi.

Dalgıçlarla arandı

Aramalara Sivil Savunma ve Özel Hareket ekipleri katılırken, ekiplerin sadece dalgıçlarla arama yaptığı, havadan herhangi bir arama olmadığı gözlemlendi.

Fotoğraflar: Devrim Demir - Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı