Arama çalışmaları 4. gününde

Alagadi’de denize kaybolan 24 yaşındaki Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmaları 4’üncü gününde… Polis, Ceyhan’ı arama çalışmalarına denizden ve karadan yeniden başlandığını açıkladı.

Arife günü arkadaşlarıyla Alagadi-3 mevkiinde denize giren iki genç dalgalara kapılıp kaybolmuştu. 22 yaşındaki Gözde Nur Binbir’in cansız bedeni aynı gün bulunmuş, Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilmişti.

Bayramın birinci günü deniz aşırı dalgalı olduğundan Ceyhan’ı arama çalışmaları karadan sürdürülmüştü. Dün de devam eden arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.