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Arama çalışmaları 2. gününde

Arama çalışmaları 2. gününde

25 yaşındaki Halil Karakız’ı arama çalışmalarına Girne antik Liman’da devam ediliyor.

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10.00  25 yaşındaki Halil Karakız’ı arama çalışmalarına Girne Antik Liman’da devam ediliyor.

Dün sabah Girne Antik Liman’da dalgalara kapılarak kaybolan Halil Karakız ile ilgili arama çalışmaları yeniden havadan ve karadan başladı. Arama kurtarma ekipleri Girne - Alsancak arasında arama çalışmalarını sürdürüyor

 

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