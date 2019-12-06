Arama çalışmaları 2. gününde
25 yaşındaki Halil Karakız’ı arama çalışmalarına Girne antik Liman’da devam ediliyor.
A+A-
10.00 25 yaşındaki Halil Karakız’ı arama çalışmalarına Girne Antik Liman’da devam ediliyor.
Dün sabah Girne Antik Liman’da dalgalara kapılarak kaybolan Halil Karakız ile ilgili arama çalışmaları yeniden havadan ve karadan başladı. Arama kurtarma ekipleri Girne - Alsancak arasında arama çalışmalarını sürdürüyor
Bu haber toplam 71 defa okunmuştur
Etiketler : Halil Karakız, deniz, girne, kayıp
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler