Arada kaldılar

Devrim DEMİR

Yaşamlarını Kıbrıs’ın güneyinde sürdüren, 1 Mart tarihinde Kermiya / Ay Demet kontrol noktasından kuzeye geçiş yapan 55 yaşındaki Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı Hyrum Freespirt Fairbanks ile Portekizli 60 yaşındaki Jose Manuel covid-19 salgını nedeniyle adeta mahsur kaldı.

Aylardır, Karpaz’a bağlı Kumyalı köyünde çadır kurarak yaşamlarını sürdürmeye çalışan ve önceki gün güneye dönmek steyen Fairbanks ve Manuel, bu kez de Kıbrıs Cumhuriyeti yetkilileri tarafından kabul edilmedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olduğu ve arsa koçanı ibraz etmesine rağmen güney yetkilileri tarafından kabul edilmediklerini ifade eden Fairbanks, yeterli paraları kalmadığını güneye geçemedikleri için geceyi yine çadırda geçirdiklerini kaydetti.

Kermiya Geçiş noktasına önceki gün öğle saatlerinde giden ve iki kez güneye geçmek için girişim yapan Fairbanks ve Manuel için Birleşmiş Milletler devreye girdi.

Geceyi Kermiya Geçiş noktasına yakın bir yerde çadır kurarak geçiren iki kişiye Kermiya Geçiş noktasında görevli personel sahip çıkarak, yemek ihtiyaçlarını giderdi.

Birleşmiş Milletler’den olumlu bir yanıt alamayan Hyrum Freespirt Fairbanks ve Jose Manuel çaresizce beklerken, ceplerinde yeterli para olmadığı için mahsur kaldıklarını ifade ettiler.

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı Hyrum Freespirt Fairbanks, aylardır kuzeyde mahsur kaldıklarını iki kez girişim yaptıkları halde geçiş yapamadıkları için oldukça üzgün olduğunu ifade etti.

“Elimde koçanım var”

Salgın sonrası Kıbrıs Rum yönetiminin de tedbirler aldığını ancak kendisinin de bir Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu evine dönmek için çabaladığını ifade eden Fairbanks, “Güney’de küçük bir arsam var. Benim ve arkadaşımın adına orada karavanımız var senelerdir orada hayatımızı sürdürmekteyiz. Kıbrıs Rum Yönetimi benim oraya gitmem için ya orada çalışmam gerektiğini, ya da evim olması gerektiği şartını sundu. Evim var, tapusu elimde ancak karavanın elektrik ve su faturası olmadığı için kendi yerime geçemiyorum” dedi.

Geceyi yine çadırda geçirdiler…

Covid-19 salgını nedeniyle üç aydır Karpaz’a bağlı Kumyalı köyünde bir çiftçinin yanında çadır kurduklarını kaydeden Fairbanks, çiftçinin yanında kaldıkları yere karşılık tarlada çalıştıklarını ve durumdan hiç şikâyetçi olmadıkların belirtti.

Kıbrıs’ın güneyinde yaşamlarını sürdürdüklerini belirten Fairbanks, 11 Haziran tarihinde önce Ledra Palace Geçiş noktası, daha sonrada Kermiya Geçiş noktasından güneye geçmeye çalıştıklarını söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olduğu ve arsa koçanı ibraz etmesine rağmen güney yetkilileri tarafından kabul edilmediklerini ifade eden Fairbanks, yeterli paraları kalmadığını güneye geçemedikleri için geceyi yine çadırda geçirdiklerini kaydetti.

Birleşmiş Milletler sürekli temasta kaldı…

Kıbrıs’ın güneyine geçiş yapmak için girişim yaptıkları halde başarısız olan iki kişi için Birleşmiş Milletler araya girdi. Kermiya Geçiş noktasına gelerek Fairbanks’tan uzun uzun bilgi alan Birleşmiş Milletler iletişim kurduğu kişilerden de sürekli olumsuz yanıt aldı. Gün boyu temaslarını sürdürmesine rağmen olumsuz yanıt alan Birleşmiş Milletler Fairbanks ve Manuel’e aldığı bilgileri aktardı ve geçişlerinin kabul olmadığını anlattı.

“Üç aydır Kumyalı’da kalıyoruz”

Kuzey’i gezmek için 1 Mart tarihinde giriş yaptıklarını kaydeden Fairbanks, geçiş noktalarının kapandığı günlerde Karpaz’da olduklarını belirtti. Elleri kolları bağlı kaldığı için Kumyalı köyüne gittiklerini orada bir çiftçinin yanına çadır kurduklarını anlatan Fairbanks, “Dedem Güzelyurt’ta doğdu. Ben de onun sayesinde vatandaş oldum. 2001 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığını aldım ve yıllardır güneyde kalıyorum. Orada arkadaşım ve benim adıma arsamız var. Karavanımız orda seneleridir orada yaşıyoruz, kuzeye geçtiğimizde kapıların kapanacağı düşünmedik. Kumyalı köyünde bir çiftçi bize çok yardım etti, çadır kurmamıza izin verdi bunun karşılığında tarlada çalıştık. İnternet olmadığı için gelişmeleri çok fazla takip edemedik, sorduk ve güneye geçebileceğimizi öğrendik. Karpaz’dan taksi tutup önce Ledra ardından Kermiya geçiş noktasına geldik. Kuzey’den güneye geçmek için bir sıkıntı yaşamadık ama güney yetkilikleri arsam ve karavanım olduğuna ikna olmayarak beni iki kez kuzeye geri gönderdi.”

Personel yardım etti karınları doydu…

Yeterli paraları olmadığı gibi geceyi de çadırda geçiren Fairbanks ve arkadaşına Kermiya Geçiş noktasında görevli personel sahip çıktı. Geceyi geçirmeleri için kendilerine çadır kurmalarına izin veren personel mağdur kalan iki arkadaşın karnının doymasına yardımcı oldu.

Personelin kendilerine çok iyi davrandığını ve insanların duygularından anladıklarını belirten Fairbanks, “Herkese ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Tek dileğimiz artık evimize gidebilmek” dedi.

Çaresizce bekliyorlar…

Güneye kabul edilmeyen geçiş noktasında da daha fazla kalmalarına izin verilmeyen iki arkadaş çaresizce bekliyor. Ceplerinde yeterli paraları olmadığı gibi kalacak yerleri de olmadığını kaydeden Fairbanks, “yetkililer bizim sesimizi duymalı daha fazla mağdur edilmemeliyiz” dedi.



Kermiya Geçiş noktasına gelerek Fairbanks’tan uzun uzun bilgi alan Birleşmiş Milletler iletişim kurduğu kişilerden de sürekli olumsuz yanıt aldı



Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı Hyrum Freespirt Fairbanks ve Portekizli 60 yaşındaki Jose Manuel covid-19 salgını nedeniyle Kıbrıs’ın kuzeyinde mahsur kaldı