Araçtan kurusıkı, evden canlı mermi çıktı!
Polis dün Lefkoşa Hamitköy ve Vadili’de silah ve detektör bulundurmaktan iki kişiyi gözaltına aldı.
Polis dün Lefkoşa Hamitköy ve Vadili’de silah ve detektör bulundurmaktan iki kişiyi gözaltına aldı.
Polis Basın Subaylığı olayla ilgili şu bilgiyi paylaştı; 06.05.2018 tarihinde, saat 13.00 – 18.15 saatleri arasında, Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Bulvarı Hamitköy girişinde E.Y.'nin (E-40) kullanmakta olduğu araçta yapılan aramada, 9 mm kurusıkı tabanca ile toplam 94 adet kurusıkı tabanca mermisi bulunmuştur. Yürütülen ileri soruşturmada, meseleyle ilgisi olduğuna inanılan Ö.S. (E-40)’nin Vadili’deki ikametgahında yapılan aramada ambar içerisinde 2 adet yetkili makamdan izinsiz detektör bulunmuş, akabinde E.Y.’nin Vadili’deki ikametgahında yapılan aramada da 13 adet 9 mm kuru sıkı ve bir adet 9 mm’lik canlı mermi bulunmuştur. Bahse konu kurusıkı tabanca, mermiler ve detektörler emare olarak alınmış olup, adı edilenler tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.