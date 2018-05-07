Araçtan kurusıkı, evden canlı mermi çıktı!

Polis dün Lefkoşa Hamitköy ve Vadili’de silah ve detektör bulundurmaktan iki kişiyi gözaltına aldı.

Polis Basın Subaylığı olayla ilgili şu bilgiyi paylaştı; 06.05.2018 tarihinde, saat 13.00 – 18.15 saatleri arasında, Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Bulvarı Hamitköy girişinde E.Y.'nin (E-40) kullanmakta olduğu araçta yapılan aramada, 9 mm kurusıkı tabanca ile toplam 94 adet kurusıkı tabanca mermisi bulunmuştur. Yürütülen ileri soruşturmada, meseleyle ilgisi olduğuna inanılan Ö.S. (E-40)’nin Vadili’deki ikametgahında yapılan aramada ambar içerisinde 2 adet yetkili makamdan izinsiz detektör bulunmuş, akabinde E.Y.’nin Vadili’deki ikametgahında yapılan aramada da 13 adet 9 mm kuru sıkı ve bir adet 9 mm’lik canlı mermi bulunmuştur. Bahse konu kurusıkı tabanca, mermiler ve detektörler emare olarak alınmış olup, adı edilenler tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.



