Araçtan kaçan iki kişi aranıyor

Narkotik ekiplerinin Lefkoşa’da ele geçirdiği yüklü miktardaki uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Zanlılar, S.M.K., S.D., M.A., T.C., ve İ.Y., ek tutukluluk talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı.

Sevinç, polise gelen bir ihbarda Lefkoşa Ortaköy’de bir ağaç altına şüpheli şahsıların bir çanta sakladıklarının öğrenildiğini söyledi. Polis olay yerine gelen polis ekiplerinin söz konusu çantanın bulunduğu konuma yakın bir pusu görevi yaptığını ve zanlı S.M.K.’nin 11 Eylül tarihinde söz konusu çantayı almak için bir araç tarafından bırakıldığını ve çantayı gizlendiği yerden aldığı sırada suçüstü tutuklandığını söyledi.

Polis, yürütülen ileri soruşturmada meseleye bağlantısı olduğu düşünülen ve aranan şahıs ilan edilen zanlı S.D.’nin tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının olay gecesi kendi aracıyla uyuşturucuyu bırakan kişiyi Boğaz bölgesine bıraktığının tespit edildiğini ayrıca cep telefonunu kırdığını söyleyip, polise yardımcı olmadığını belirtti.

Polis, zanlı M.A.’nın uyuşturucu maddeyi bırakan kişinin aracında olduğunun tespit edildiğini belirtti. Polis, olay mahalline gidilirken S.D.’nin aracında aranan 2 kişi olduğunu, aralarında tartışma olduğunu ve 2 kişinin araçtan indiğinin tespit edildiğini söyledi. Zanlı M.A.’nın cep telefonunun incelemeye alındığını bildiren Sevinç, telefon dökümlerinde söz konusu olayın gerçekleşmesinin ardından zanlıların konuşmalarının tespit edildiğini vurguladı.

Sevinç, zanlıların arana iki şahsı yasak yollarla Güney Kıbrıs’a geçirdiğinin de tespit edildiğine dikkat çekerek, meseleyle ilgili aranan üç zanlının olduğunu, zanlıların vermiş olduğu ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini, zanlıların serbest kalmaları halinde tahkikata etki edebileceklerini söyledi ve zanlıların aleyhine 6 gün tutukluluk talep etti.

Zanlıların avukatları, tutukluluk talebine itiraz etmedi.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.