Araçtan itfaiye çıkarabildi

Dörtyol-Beyarmudu Anayolu üzeri İnönü kavşağında iki aracın çarpışması sonucu biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı.

Polisten alınan bilgiye göre bugün saat 15:45 sıralarında, meydana gelen kazada Nahit Korkmaz yönetimindeki KF 026 plakalı araç ile İbrâhim Gümüşatam (E-54) yönetimindeki EF 300 plakalı araç çarpıştı.

Çarpışma sonucu araçta sıkışan İbrahim Gümüşatam itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Olayda yaralanan her iki araç sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.