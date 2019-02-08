Araçtan hırsızlık yapanlar yakalandı

Lefkoşa’da birçok aracın camlarını kırıp, içlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklanan S.A. ve İ.B., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, zanlıların Sirkat ve Kasti Hasar suçlarıyla methaldar olduklarını belirtti. Gencer, 07,02,2019 tarihinde saat 18:00 raddelerinde Lefkoşa'da Küçükkaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Grand Harmony Edikayşın Center isimli iş yerinin yan kısmında Lefkoşa'da sakin Nadire Şen’e ait park halinde bulunan RH 312 plakalı aracın sol ön camını araba buji parçası ile kasten ve kanunsuz olarak kırılıp hasara uğratıldıktan sonra araç içerisinde bulunan 1 adet siyah sırt çantası ve içerisindeki eşyaları sirkat ettiklerini aktardı. Polis memuru Ali Gencer, iki zanlının olay yerinden kaçtıkları sırada suç üstü hali gereği tutuklandıklarını mahkemeye aktardı.

Gencer, sirkat edilenleri tasarruflarında bulunup emare olarak alındığını belirtti. Gencer, “Başlatmış olduğumuz soruşturma kapsamında 2019 Ocak ve Şubat aylarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde işlenmiş olan konu suç ile benzer 16 farklı bölgede suç işlenmiş olup zanlıların vermiş oldukları gönüllü ifadelerinde bu 16 farklı bölgede işlenen suçların 8 tanesini itiraf etmişlerdir” dedi.

Gencer, zanlıların 3 er gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.