Araçta uyuşturucu maddelerle yakalandılar

Güzelyurt’da uyuşturucu madde ile yakalanan zanlılar M.S., F.G., R.M.K., T.K. ile uyuşturucu maddeyi kendilerine sattığı iddiası ile tutuklanan zanlı İ.Ö. bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Serkan Sakallı, mahkemeye bulguları aktardı.

Sakallı huzurda bulunan zanlıların 17 Nisan’da saat 18.10 sıralarında bir polis ekibinin, şüpheli gördüğü PM 105 plakalı aracın içinde arama yaptığını söyledi. Sakallı, zanlıların üstünün arandığını, yaklaşık 1 gram eroin olduğuna inanılan madde bulunduğunu ifade etti.

Aracın bagaj kısmında ilaç çantası içerisinde 244 adet Omeprazole marka, 15 adet Rixapın marka, 9 adet Suboxene marka, 6 adet Prelica marka, 30 adet Gynex marka, 162 adet Citol marka haplar bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis tutuklanan zanlıların gönüllü ifade verdiğini ve maddeleri İ.Ö.’den aldıklarını itiraf ettiklerini, bu nedenle zanlının tutuklandığını belirtti. Polis soruşturmanın devam ettiğini ve alınacak ifadeler olduğunu dile getirerek zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.