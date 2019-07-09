Araçta şüpheli görüldüler, uyuşturucudan tutuklandılar

Lefkoşa’da, önceki gün uyuşturucu madde tesiri altında bulunan zanlılar D.B. ve G.E. tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder, 7 Temmuz tarihinde saat 16.15 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğünde görevli Suçla Operasyonel Mücadele Çalışmaları ekibi tarafından Lefkoşa’da sakin zanlı D.B.’nin yolcu olarak bulunduğu ve Lefkoşa’da sakin zanlı G.E.’nin kullanımında bulunan DJ638 plakalı araç şüpheli vaziyette tespit edildiğini söyledi. Polis akabinde söz konusu aracın şoför mahallinde oturan G.E’nin kendinden geçmiş vaziyette tespit edilmesi üzerine 112 Acil Servis ile hastaneye sevk edildiğini mahkemeye aktardı. Özder, zanlı D.B.’nin huzurunda ise söz konusu araçta yapılan aramada içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ile sigara paketi içerisinde beyaz renk naylon parçasına sarılı yaklaşık yarım gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirtti.

Polis meseleyle ilgili zanlıların vermiş olduğu gönüllü ifadelerinin teyit tekzip edileceğini, kayıp emareler olduğunu belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlılar pişman olduklarını belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Evrim Kamalı)