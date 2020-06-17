Araçta meydana gelen yangın araziye sıçradı

Karşıyaka-Kozan arasındaki yolda, bu akşam saat 20:40 sıralarında, seyir halinde bulunan Arif İçen yönetimindeki JD 129 plakalı salon araç tamamen yandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre araçta meydana gelen yangının araziye sıçraması sonucu ise 100 metrekarelik alan içerindeki makilik alan ve 12 adet çam fidanı yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.