Araçta KDV indi, sektör umutlandı

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu: “Ay sonu hem kamu maliyesine yatığı katkıyı görüp yeniden değerlendireceğiz. Aralığa kadar sürecek. Sonra devam edip etmeyeceğini yeniden gözden geçireceğiz. Dönüşler çok iyi, bunları değerlendireceğiz”. Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği (MASİB) Başkanı İbrahim Akın: “Sektör çok gerilemişti karar olumlu yansıdı. Sektörde çok fazla sorun var ve çözümü için yasal bir zemin oluşmasını bekliyoruz”.

Fehime ALASYA

Araç satışlarındaki 15 KDV indirimi, galericilerde hareket, alıcıda indirim beklentisini artırdı… Bazı galericiler bu adımı ‘bir parmak bal çalmak’ olarak nitelendirilirken, sektörün gerçekten canlanması için ‘sürekliliği’ olan adımlar atılması gerekliliğine işaret etti.

Otomotiv sektöründe uzun zamandır süren durgunluk, araç alım satımlarında yapılan yüzde 15’lik KDV indirimi ile bir nebze hareketlilik yarattı.

Oto galericiler, salon araç satışlarında KDV’nin yüzde 20’den yüzde 5’e düşmesinin sektöre canlılık getirdiğini ifade ederek, devamlılığının olması gerektiğine vurgu yaptı.

Araç satın almayı düşünen vatandaşlar ise karardan memnuniyet dile getirerek, ‘süreklilik’ konusunda oto galerilerle hemfikir olduğunu anlattı.

Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği (MASİB) Başkanı İbrahim Akın, bu uygulamanın sektöre hayat verdiğini, satışları bir anda arttırdığını belirterek, bunun devamlılığı olması gerektiğine vurgu yaptı. Akın, sektördeki diğer sorunların da çözülebilmesi için derhal yasal bir zemin oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

İndirim kararından sonraki süreci YENİDÜZEN’e değerlendiren Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ise araç satışlarının yüzde yüzün üzerinde devam ettiği bilgisini aldıklarını ifade etti.

Amcaoğlu, uygulamanın süresiyle ilgili ay sonu oluşacak yasal verilerin incelenmesiyle karar üreteceklerini dile getirdi.

Amcaoğlu, araç alım satımlarında KDV indirimine gidilmesindeki amacın otomotiv sektöründe yüzde 76’ya varan gerilemenin önlenmesi olduğunu da sözlerine ekledi.

Hatırlanacağı üzere Amcaoğlu, Ekim, Kasım, Aralık ayı içerisinde, salon araçlarda 1600 cc’ye kadar olan araçlarda KDV oranının % 20’den, % 5’e, 1600 ve 2000 cc arası oran araçlarda %20’den %10’a düşürüldüğünü açıklamıştı.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu:

“Sektörde yüzde 76 civarında gerileme olmuştu”

“Yaptığımız pozisyonda, devlet bütçesinde oluşabilecek herhangi gerilemeyi karşılayacağımızı zaten hesaplamıştık. Mükemmel geri dönüşler aldık. Hesaplamalarda normalde kaybımız olacak olan gelirimizin yüzde 20’lik araç satışı sirkülasyonuna tedarik edecektik.

Satışların yüzde 100’ün üzerinde seyrettiği bilgisini aldık. Bunu ay sonunda resmi verilerle de ortaya koyacağız. Bu ay sonunda yeni bir değerlendirme yapacağız. Hem otomotiv sektörü hem de vatandaş memnun gibi görünüyor.

Sektörde yüzde 76 civarında gerileme olmuştu. Bunun da iyiye dönüşmesi, artışa geçmesi için adım attık. Hayat pahalılığı endeksine de olumlu katkı sağlaması amacıyla yapmıştık.

Ay sonu hem kamu maliyesine yatığı katkıyı görüp yeniden değerlendireceğiz. Aralığa kadar sürecek. Sonra devam edip etmeyeceğini yeniden gözden geçireceğiz. Dönüşler çok iyi, bunları değerlendireceğiz.”

Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği (MASİB) Başkanı İbrahim Akın:

“Sektöre olumlu yansıdı, devamı gelmeli”

“Araç satışlarında KDV %20’den %5’e düşmesi sektöre can kattı. Araç satışlarında KDV salon araçlarda %20 idi, iş araçlarında da %16 idi. Bunları %5’e düşürdüler. Yalnız 2 bin cc üzerinde olanlara indirim yapmadılar çünkü bular motorları büyük arabalardır. Onlar faydalanmadı, bu da bizce iyi bir şey. Bu konuda da bize yansıyan bir şikâyet olmadı. 30 at araba bu ülkenin genelinde çok iyi bir durum değil. Pahalı arabalarda bu rakam çok yüksek olacaktı. Ama toplumun geneli orta halli araba sürüyor. 31 Aralığa kadar uygulandı, sektöre hayat verdi. Satışlar bir anda arttı.

7 bin Stg olan bir Japon arabası bin Sterlin’e yakın modele göre 500- 1000 Stg arası düştü. Veya lüks bir arabada 25 bin Stg’lik bir arabada 3 bin Stg’ye kadar düşüş oldu. Bu da piyasayı hareketlendirdi.

Bakanlar Kurulu Kararı ile alınan bir karardı. Zaten sektör çok gerilemişti ve hükümet de bunun üzerinde çalışıyordu ve ortaya olumlu bir karar çıktı. Şimdi gözümüz yasal olarak takip ettiğimiz diğer süreçlerde… Sektörde çok fazla sorun var ve çözümü için yasal bir zemin oluşmasını bekliyoruz.”

VATANDAŞ VE OTO GALERİCİLER NE DEDİ?

Kemal Özgen (Metehan Motors)

"Alıcıyı cesaretlendirdi, uygulamanın arkası gelmeli”

“İndirimin çok büyük etkisini gördük. Bin Sterlin kadar araç başına fark etti. Zaten satışlarımız çok kötüydü, bari böyle iyiye gitmeye başladı. Son üç yıldır araba satışı yapmadım desem yeridir. Bu indirimle 2 haftada 4-5 araba satışı yaptım. Artık insanlar cesaretlendi. Zaten düşüncesi olan vardı, onları tetikledi. Bu uygulamanın arkası gelmeli. Bu sürekli olmalı, geçici değil.”

Yeliz Asilkan (Gürsel Sönmezler Otogaleri)

“Sürekli hale getirilmeli, bir devamlılığı olmalı”

“Bu çok iyi oldu. İlk hafta satışlarımız çok güzel oldu, ardından döviz yine yükseldi ve durgunlaştı ama şimdi yine açılmasını bekliyoruz. Biz bu indirimi tamamen müşteriye yansıttık, aracına göre bin ila 2 bin Sterlin arası indirime gidildi. Bu da niyeti olanları teşvik etti, ihtiyacı olanları ise harekete geçirdi. Bunun süresi uzatılmalı, bu gibi iyileştirici maddeler sürekli hale getirilmeli, bir devamlılığı olmalı. Üstelik sektörde olan diğer sıkıntılara da böyle çözümler üretilmeli. Çok fazla kontrolsüz galeri artışı var, bu haksız rekabet hem piyasayı çökertiyor hem de vatandaşın cebine zarar veriyor.”

Alpay Alsancak (Mutlu Otogaleri)

“O kadar çok sorun var ki bu aslında parmağımıza bal çalmaktır”

“Yüzde dört stopaj, 2,5 Güvenlik Kuvvetleri vergisi, 4,4 Rıhtım, yüzde 20 KDV… Sektörde uzayıp giden o kadar çok sorun var ki bu KDV indirimi aslında parmağımıza bal çalmaktır. Bu sıkıntılar köklü olarak yasa ile çözülmedikçe sürekli var olacak. Alınan bu uygulama iyi bir karar ama sürekli olmalı, devamlılığı olmalı, diğer sıkıntılar da ele alınmalı. Aksi halde canlanan piyasa yine tıkanacak. Bu uygulama piyasaya canlılık getirdi ama sürekli olmalı.”

Mehmet Küçük (METSEV Otogaleri)

“Ancak yasa ile süreklilik ile sektörün geleceği garantiye alınır, vatandaşın cebine yansır”

“Bu karar bizi olumlu etkiledi. Vatandaş gelmeye başladı. Alım gücü son dönemde çok düşmüştü, satışlar durma noktasına gelmişti. Dileğimiz sürekli olmasıdır. Mademki insanların gelirini arttıramıyoruz, giderlerini düşürelim. Üstelik sektörde çok büyük sıkıntılar var, bunlar için yasa bekliyoruz. Hala yürürlükte yok. Ancak yasa ile süreklilik ile sektörün geleceği garantiye alınır, vatandaşın cebine yansır.”

Ali Camcı (Vatandaş)

“Piyasa da rahatlar, vatandaşın cebi de…”

“Devamlılığı olursa çok iyi olur. Herkes bütçesini ona göre ayarlar ve ileri vade için de böyle bir alıma gidebilir. En azından bunu düşünenler bile harekete geçer. Gerekirse devletin kar oranı düşsün ama vatandaş rahat nefes alsın. Bu her tarafa yansır, piyasa da rahatlar.”

İbrahim Kelmen (Vatandaş)

“Devlet giderlerimizi düşürmeli, denge kurmalı”

“Bence bu ihtiyacı olan insanları biraz da olsa cesaretlendirdi. Düşünenleri hızlandırdı. Bunun sürekli olması gerek, bu oranlar aşağıya çekilip orada tutulmalı. Bu hem sektörü hem de vatandaşı rahatlatır. Gelirimiz zaten belli. Devlet giderlerimizi düşürmeli, denge kurmalı.”

Ali Övgün (Vatandaş)

“İhtiyacımız vardı, piyasaya bakıyorduk, bu karar bizi tetikledi”

“Zaten alma niyetimiz ve ihtiyacımız vardı, piyasaya bakıyorduk. Bu karar bizi tetikledi. En azından aralık ayına kadar alıp bu indirimden faydalanalım dedik. Bazı galeriler bu indirimi yansıtmıyor, yansıtılması gerek. Güneyde zaten bu vergiler çok düşük, bizde de uygulanabilir aslında. Bu karar sürekli hale getirilebilinir. Vatandaş bu sayede rahatlar. Satış olur, sektör de rahatlar. Devletin de çok kaybı olacağını sanmıyorum. Zaten hiç araç satılmıyordu, bari böyle satılır, yine karda olurlar. En azından vatandaş rahatlar.”