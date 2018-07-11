Araçta baygın vaziyette bulundu

Uyuşturucu madde kullandıktan sonra aracında fenalaşan içicilere önceki gün Mağusa’da bir yenisi daha eklendi. Narkotik ekipleri önceki gün bir araç içerisinde baygın vaziyette bir erkek şahsın olduğu ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren Narkotik ekipleri, aracı içerisinde baygın vaziyette olan M.A’yı tespit etti. Araçta yapılan aramada ise 30 mlgr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulundu. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı M.A. aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Meselenin tahkikat memuru Cüneyt Arkın, 9 Temmuz tarihinde alınan bir bilgide Altı Ok Kahvesi yakınlarında bulunan park halindeki bir araçta bir erkek şahsın baygın olduğunun öğrenildiğini söyledi. Ayni gün konu yere gidildiğinde araç içerisinde zanlı M.A’nın baygın halde tespit edildiğini belirten Arkın, zanlının uyandırıldığı zaman kaçmaya çalıştığını ancak makul güç kullanılarak alıkonulduğunu açıkladı. Arkın, akabinde zanlının aracında yapılan aramada 30 miligram ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Arkın, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı M.A’nın tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.