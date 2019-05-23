Araçla motosiklet çarpıştı
Mağusa'da bugün meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 85 yaşındaki Mustafa Onbaşı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Mağusa'da bugün saat 11.00’de meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 85 yaşındaki Mustafa Onbaşı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı’nda yaşanan kazada, Emine Seven’in (K-64) kullandığı LS 796 plakalı salon araç, Mustafa Onbaşı’nın CG 718 plakalı motosikletine çarptı.
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Etiketler : kaza, Mustafa Onbaşı
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