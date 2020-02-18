Aracında patlayıcılar tespit edilen zanlıya 25 gün tutukluluk

Arabasında unuttuğu ‘av fişekleri’ ile Kermiya geçiş noktasından kuzeye gelen G.A. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Soner Şaban olayla ilgili bulguları aktardı.

Şaban huzurda bulunan zanlı G.A.’nın “Kanunsuz Patlayıcı Madde ve Tecavüzkâr Alet Taşıma” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis 17 Şubat tarihinde saat 19.00 raddelerinde Lefkoşa'da Kermiya geçiş noktasından kuzeye gelmek isteyen G.A.’nın kullanımındaki AAH 532 plakalı Honda marka salon araçta yapılan aramada 154 adet muhtelif markalarda canlı av tüfeği fişeği, tecavüzkâr alet olan ahşaptan mamul sopa ve 3 adet bıçak bulunduğunu kaydetti.

Polis suçüstü tutuklanan zanlının ifade verip suçunu kabul ettiğini ve yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı “Ben avcıyım ve iznim var, ancak av dönüşü aracımdan indirmeyi unuttum kötü bir niyetim yoktu. Pişmanım, özür dilerim” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile 25 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.