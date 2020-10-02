Aracında patlayıcı bulundu

Girne’de kullanımındaki Mercedes marka aracın bagajında yüklü miktarda patlayıcı bulunarak tutuklanan S.K.K (27) dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz 01.10.2020 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Girne’de Şht. Mehmet Mustafa Sokak üzerinde zanlının kullanımda bulunan Mercedes Vito araçta polis tarafından yapılan aramada, bagajda kanunsuz patlayıcı madde sınıfına giren, muhtelif modellerde 211 adet maytap, sis meşalesi, flaşör, volkan cinsi patlayıcı madde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını, ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis, zanlının ifadesinde organizasyon işleri yaptığı için patlayıcı maddeleri 1 ay önce tanımadığı bir şahıstan aldığını söylediğini aktardı. Zanlı hakkındaki soruşturmanın etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargı kararı verdi.