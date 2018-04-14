Aracın içerisinden uyuşturucu çıktı

Beyarmudu geçiş noktasında, bir araçta yapılan aramada 13 gram ağırlığında hintkeneviri, yaklaşık 14 gram ağırlığında da kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.



Polisten verilen bilgiye göre, bahse konu maddelerin bulunduğu aracın sahibi A.M.S (E-37) tutuklandı, soruşturma devam ediyor.



Girne'de uyuşturucu...



Girne’de Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde, polis tarafından şüpheli vaziyette görülen O.O.E’nin (E-19) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sigara, akabinde adı edilenin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.



Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor