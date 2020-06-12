Aracın çarptığı yaya kurtulamadı!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre

dün akşam Karaoğlanoğlu’nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan yaya Ngoy David KAKUDJI (E-20) tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Araç sürücüsü tutuklanmış olup polisin soruşturması devam etmektedir.

KAZA NASIL OLDU

Karaoğlanoğlu'nda dün akşam saat 22.30 sıralarında meydana gelen kazada araç yayaya çarptı.

Kaza, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde Girne istikametine doğru seyreden 22 yaşındaki Mustafa Volkan Hasanbulli yönetimindeki GN 606 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada yolun kuzeyinden güneyine doğru yaya olarak geçen Ngoy David KAKUDJI'ye çarpması sonucu meydana geldi.