Lefkoşa’da dün aracın çarptığı çocuk yaralandı. Kaza saat 16:30 sıralarında meydana geldi. 40 yaşındaki Serhat Sönmez, yönetimindeki CB 101 plakalı araç ile Mehmet Cemal Sokak üzerinden gelip Cevat Bey Sokağa dönüşe geçtiği sırada, o esnada Cevat Bey Sokak üzerinde yolu güneyden kuzeye doğru yaya olarak geçmeye çalışan üç buçuk yaşındaki Arwa Mohamed Abdalqader Ali adlı çocuğa çarptı. Kaza sonucu yaralanan çocuk, kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde sağ kolunda kırık ve vücudunun muhtelif yerlerinde kesi ve sıyrık teşhisi ile tedavisi halen sürüyor.