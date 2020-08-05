Aracın çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

Lefkoşa’da Cemal Gürsel caddesi üzerinde, saat 17.00 sıralarında, Kemal Yeşildağlı, yönetimindeki LC 417 plakalı araç ile seyrettiği sırada o esnada yolun doğu kısmından batı kısmına doğru bisikleti ile geçmeye çalışan 49 yaşındaki Nurullah Durdu Bayıf'a çarptı.

Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.