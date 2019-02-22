Aracı ile takla attı
Yakın Doğu Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazası korkuttu.
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Yakın Doğu Bulvarı’nda saat 16.00 sıralarında meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Yönetimindeki DU 630 plakalı aracı ile dikkatsiz bir şekilde Dikmen istikametine doğru seyreden sürücü, Fuar alanı yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybetti.
Takla atarak yol içerisinde duran sürücü kazayı yara almadan atlattı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Etiketler : TRAFİK, TRAFİK KAZA
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