 “Aracı aldılar, parayı havale etmediler”

Elektronik Fon Transferi (EFT) yoluyla kendisine, aracına karşılık 8 bin 600 TL para transfer eden üç kişinin, aracı aldığını fakat hesabına parayı yatırmaktan vazgeçerek, onu dolandırdığını, aracını üçüncü bir şâhısa sattıklarını iddia eden Mehmet Kul, mağdur edildiğini anlattı… Polis, kendilerine bu yönde şikayetin ulaştığını ve soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Fehime ALASYA

Aracını 8 bin 600 TL’ye sattığı 3 kişinin parasını vermediğini savunan Mehmet Kul, mağduriyetini anlattı, Polis Basın Subaylığı olayla ilgili gerekli şikayetin polise yapıldığını ve soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Elektronik Fon Transferi (EFT) yoluyla, kendisine aracına karşılık 8 bin 600 TL para transfer eden üç kişinin, aracı aldığını fakat hesabına parayı yatırmaktan vazgeçerek, onu dolandırdığını söyleyen Kul, aracını başka bir şâhısa sattıklarını ileri sürdü.

Yaklaşık iki aydır parasını almaya çalıştığını anlatan Kul, aracını geri almak için de çeşitli girişimlerde bulunduğunu fakat başarılı olamadığını aktardı.

Nakit ihtiyacı nedeniyle aracını sattığını söyleyen Kul, bunu yapanların bir an önce cezalandırılmasını istedi.

“Adana’dan annesi aradı, şikayetimi geri çekmem için para teklif etti”

Dolandırıldığını söyleyen Kul, bu şahısların ilk vukuatlarının bu olmadığını da iddialarına ekledi.

Tutuklananlardan A.E’nin Adana’da yaşayan annesinin kendisini arayarak şikayetini geri çekmesi için para teklif ettiğini de iddia eden Kul, A.E.’nin Akaçay’da yaşadığını, eskiden oto galeri ve oto yıkama dükkanının bulunduğunu da sözlerine ekledi.

“Önümde EFT ile ödeme yaptılar, sonra iptal ettiler”

Yaşadıklarını YENİDÜZEN’e anlatan Mehmet Kul, hem arabasını sattığını hem de parasını hala alamadığını, mağdur olduğunu iddia etti…

Dolandırıldığını iddia eden Kul, ifadelerinde şunlara yer verdi:

“Ben şahsi aracımı M.Ö. ve A.E.’ye 8 bin 600 TL’ye sattım. İşin içinde bir de E.B.C. vardı. EFT yoluyla paramı alacaktım. Bana havale yaptılar, o sırada işlemleri gördüm, yanımızdan ayrıldıkları zaman tüm işlemleri ve ödemeyi iptal ettiler. Bankaya da sordum, hesaplardan da görülüyormuş.

Beni dolandıran M.Ö. ve A.E. tutuklanırken, E.B.C. de yurt dışına kaçtı. Bu kişiler, geçtiğimiz gün Girne’de bir kadına ait aracın devir forması üzerinde söz konusu şahsın imzasını sahteledikten sonra konu aracı Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir araba galerisine 20 Bin TL karşılığında sattılar ve sahtekarlıkla para temin ettikleri tespit edildiği için tutuklandılar.

Bunların dışında bir kişiyi de geçtiğimiz yıl araç karşılığında 50 bin TL dolandırmışlardı.

Ben normalde nakit çalışıyorum ama ihtiyacım olduğu için bunu kabul ettim, çok zor durumda kaldım.

“Bu ilk değil, çeşitli suçları var”

“Yazık günahtır, 2 aydır sürünüyorum, paramı alabilmek için bir gün içinde 4 defa Güzelyurt polisine gittiğimi biliyorum. Oradan Dörtyol polisine yönlendirdiler. Sıkıştık, nakit paraya ihtiyacımız olduğu için sattık ama alamadık. Yoksa nakit çalışırdım, bizim bunlarla işimiz olmaz. Biri yurt dışına kaçtı.

Bu üçüncü olaylarıdır, adam kaçırma, sahte evrakla mal teslimi ve şimdi de bana dolandırıcılık yapma gibi çeşitli suçları var.”

“Benden aldıkları aracı başka bir şahsa satmışlar”

“Şu an aracım da yok, param da yok. Benden aldıkları aracı başka bir şahsa satmışlar. Devri daha sonra gerçekleştirecektik ama yapmadan bu olaylar patlak verdi.

Polis Pazartesi günü tutukluları sorguya alacaklarını söylüyor. Hala arabanın yerini söylemiyorlar. Tutuklananlardan A.E’nin annesi beni Adana’dan arayıp para teklif ediyor. Bu kişi Akçay’da kalıyor, orada biriyle evli. Annesi beni Adana’dan aradı ve şikayetimi geri çekmemi istedi. Bana bunun için para teklif ettiler. Polislerin yanında konuştum, onlar da duydu, bilgileri var.

Bu olay 2 aydır sürüyor. Daha önce de şikayet etmiştim, eşi aradı, şikayetinizi çekin 24 saat içinde parayı yatıracağım dedi. Yatırmadılar diye yine şikayetçi olduk, şimdi de tutuklandılar.”