Araca çarpmamak istedi, takla attı!

Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası korkuttu, kaza sonucu 22 yaşındaki Mehmetali Demirel ile Caner İrez yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza saat 12.15’de meydana geldi.

22 yaşındaki Mehmetali Demirel, yönetimindeki DV 439 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Raif Denktaş Caddesi üzerinden anayola dikkatsizce giriş yapan plakası ve sürücüsü meçhul araca çarpmamak için direksiyonu sağa kırması neticesinde orta refüje çarparak takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Caner İrez kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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