Araç yayaya çarptı
Lefkoşa’da aracın çarptığı yaya yaralandı. Kaza dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi.
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Lefkoşa’da aracın çarptığı yaya yaralandı. Kaza dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. 36 yaşındaki Mehmet Meteci yönetimindeki KN 651 plakalı aracıyla Bedrettin Demirel Caddesi’nde batı istikametine doğru dikkatsizce seyrederken yolun solunda yaya olarak bulunan 39 yaşındaki Canan Özpınar’a çarptı ardından da kaldırım üzerinde bulunan çit ağaçlara vurdu. Kaza sonucu Canan Özpınar yaralandı.
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