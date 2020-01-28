Araç yayaya çarptı: 1 ağır yaralı

Mağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, bugün saat 18:00 sıralarında meydana gelen kazada yaya Aynabat Bashimova ağır yaralandı.

Kaza, Yılmaz Ceyran (E-28), yönetimindeki ES 589 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Düzova köyü yakınlarında Esendağlı Petrol önlerine geldiği zaman, o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Aynabat Bashimova (K-48)'ya çarpması ile meydana geldi.

Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Aynabat Bashimova kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde vücudunun muhtelif yerlerinde kırık teşhisi ile tedavi altına alındı. Soruşturma devam ediyor.