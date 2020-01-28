Araç yayaya çarptı: 1 ağır yaralı
Mağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, bugün saat 18:00 sıralarında meydana gelen kazada yaya Aynabat Bashimova ağır yaralandı.
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Mağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, bugün saat 18:00 sıralarında meydana gelen kazada yaya Aynabat Bashimova ağır yaralandı.
Kaza, Yılmaz Ceyran (E-28), yönetimindeki ES 589 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Düzova köyü yakınlarında Esendağlı Petrol önlerine geldiği zaman, o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Aynabat Bashimova (K-48)'ya çarpması ile meydana geldi.
Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Aynabat Bashimova kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde vücudunun muhtelif yerlerinde kırık teşhisi ile tedavi altına alındı. Soruşturma devam ediyor.
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