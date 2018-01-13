Girne -Lefkoşa Anayolu üzeri dar geçit mevkiinde, Şerife Dereli yönetimindeki FG 811 plakalı araç yanarak kül oldu. Polis Basın Subaylığı'nın açıklaması şu şekilde: Saat 18:20 sıralarında, Girne -Lefkoşa Anayolu üzeri dar geçit mevkiinde, Şerife Dereli (K-31)'nin yönetimindeki FG 811 plakalı araç, seyir halinde bulduğu sırada muhtemelen benzin kaçağı sonucu araçta bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın araç tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

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