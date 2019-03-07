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Araç ve bavul içinde kaçak tütün

Araç ve bavul içinde kaçak tütün

Gümrük memuruna beyan etmeyerek, yasa dışı yollardan ülkeye tütün ithal etmeye teşebbüs eden 2 kişi tutuklandı.

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Gümrük memuruna beyan etmeyerek, yasa dışı yollardan ülkeye tütün ithal etmeye teşebbüs eden 2 kişi tutuklandı.
Polisten yapılan açıklamaya göre, saat 10:30 sıralarında, Girne Turizm Limanı gümrük sahası içerisinde,  KKTC’ye giriş yapan Z.A.T.(E-26)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada toplam 148,5 kg saf tütünü, R.A.(E-28)’ya ait bavul içerisinde yapılan aramada ise toplam 9 kilo nargile tütününü gümrük memuruna beyan etmeyerek, yasa dışı yollardan KKTC’ye ithal etmeye teşebbüs ettikleri tespit edildi.

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