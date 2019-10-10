Araç tarlaya uçtu
Mağusa bölgesinde Güvercinlik-Tantura kavşağı arasında meydana gelen kazada, bir araç yol kenarındaki tarlaya uçtu.
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Mağusa bölgesinde Güvercinlik-Tantura kavşağı arasında meydana gelen kazada, bir araç yol kenarındaki tarlaya uçtu. Görgü tanıklarının ifadesine göre, ambulans ekibinin müdahale ettiği ismi henüz açıklanmayan kadın sürücü, baygın şekilde araçtan çıkarıldı.
Ayrıntılar az sonra…
Fotoğraflar Ali Tekin
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