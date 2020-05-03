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Araç seyir halindeyken yandı

Araç seyir halindeyken yandı

Geçitkale'de dün saat 10.00 sıralarında seyir halinde bulunan Sunay İnebeyli(K-30) yönetimindeki DS 244 plakalı aracın muhtemelen motor bölümünde meydana gelen arıza ve benzin kaçağından dolayı yangın meydana geldi. 

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Geçitkale'de dün saat 10.00 sıralarında seyir halinde bulunan Sunay İnebeyli(K-30) yönetimindeki DS 244 plakalı aracın muhtemelen motor bölümünde meydana gelen arıza ve benzin kaçağından dolayı yangın meydana geldi. 

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracının makine kısmı yanarak kısmen hasar gördü. 

Polisn olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor. 

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