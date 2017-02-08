Gamze PİR BAYKUR

Sazlıköy’de, Toyota Celica, Fiat Lancia, Honda Civic ve Subaru marka araçlara ait 4 adet araç motoru bulundu. Konu araç motorlarını evinde sakladığı iddiasıyla T.Y tutuklandı. “Kanunsuz mal tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak dün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edilirken, konu araç motorlarının kayıtlı olup olmadığı araştırılacak.

Lefkoşa’da bulup evine getirmiş...

Meselenin tahkikat memuru Aydın Akçam, 6 Şubat tarihinde zanlının evinde ve garajında yapılan aramada garaj içerisinde 1 adet Toyota Celica, 1 adet Fiat Lancia, 1 adet Honda Civic ve 1 adet Subaru marka araç motoru bulunduğunu açıkladı.

Zanlıdan yapılan soruşturmada konu araç motorlarını 2012 yılı içerisinde Lefkoşa’da bir kişiden satın aldığı oto galerinin içerisinde bulunan araç yıkama bölümünde bulup evine getirdiğinin öğrenildiğini belirten Akçam, motorların, Motorlu Araçlar Dairesinde ve Gümrük Dairesinde kayıtlı olup olmadığının araştırılacağını, yine konu araç motorlarının Rum tarafında kaydının olup olmadığına dair araştırma yapılabilmesi için PGM Bilgi Değişim Ofisine yazı yazılacağını açıkladı.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Akçam, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutuklu kalacak...

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı T.Y’nin tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.