Lefkoşa8 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Araç kül oldu
Araç kül oldu

Araç kül oldu

Bahçeli’de bulunan Sunset By Sitesi içerisinde yer alan bir araç elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre sonucu alevlendi.

A+A-

Bahçeli’de bulunan Sunset By Sitesi içerisinde yer alan bir araç elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre sonucu alevlendi. Çıkan yangında herhangi bir yaralanma durumu yaşanmazken, araç tamamen yandı. Dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, aracın 56 yaşındaki Clifford Smith’e ait olduğu açıklandı. 

Bu haber toplam 55 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür ve hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ya da cinsiyetçi ve evrensel insan haklarına aykırı ifadeler; ayrıca ırkçı ve barış gazeteciliğine ters yorumlar onaylanmamaktadır.