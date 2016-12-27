Araç kül oldu

Bahçeli’de bulunan Sunset By Sitesi içerisinde yer alan bir araç elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre sonucu alevlendi. Çıkan yangında herhangi bir yaralanma durumu yaşanmazken, araç tamamen yandı. Dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, aracın 56 yaşındaki Clifford Smith’e ait olduğu açıklandı.