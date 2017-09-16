İşlem yapmak için Araç Kayıt Dairesi’nde saatlerce sıra bekleyen ve her yıl bu yoğunluğu yaşamaktan bıkıp usanan vatandaş, internet üzerinden işlemlerini yapabileceği resmi bir internet platformu istedi.

Fehime ALASYA

Araç Kayıt Dairesi'nde işlem yapmak adeta eziyete dönüştü. “İşin yoksa otur bekle” diyen vatandaş, hem dairedeki işleyişten dert yandı, hem de binanın içler acısı durumundan… Saatlerce sıra bekleyen vatandaş, hem sıkıntısını anlattı hem de çözüm önerilerinde bulundu. Bir an önce işlemlerin internet ortamına geçilmesi ve bu işkenceden halkın kurtarılması gerektiğini ifade etti.

Gerek sistem arızası, gerekse af nedeniyle yaşanan yoğunluk, işlem yapmak isteyenlerin hem zamanından hem de cebinden çalıyor. Yarım saatliğine işinden izin alıp çıkan vatandaş, kimi zaman yarım gününü dairede harcadığını ifade ediyor.

Yaşanan yoğunluk ve dairenin genel durumuyla ilgili hiçbir açıklama yapmayacağını ifade eden Araç Kayıt Dairesi Müdürü Salih Boran, yoğunluğun af nedeni ile olduğunu kaydetti.

Yıllardır yaşanan bu yoğunluğun önüne neden hala geçilemediğini anlamakta güçlük çeken vatandaş ise “Bu sistem yurt dışında nasıl acaba hiç merak edip baktılar mı?” diye sitem etti.

Çözüm önerisi sunan kimi vatandaş, farklı işlem gruplarının vezne ve bölüm olarak ayrılması halinde akış sağlanabileceğine dikkat çekerken, kimisi de veznelerin çoğaltılmasından yana hemfikir.

“Mesai saatlerinden de yakınan vatandaşlar, bazı durumlarda iki gün üst üste daireye gitmek zorunda kaldığından yakındı.

“Elektrik ve telefonları bankadan veya otomatik ödeme makinelerinden ödüyoruz, burada da öyle bir uygulama bulunmalı” diyen vatandaşlar, internet ortamından bu tarz işlemlerin yapılabilmesi için çalışmaların hızlanması gerektiğini belirtti.

“Ayda bir temizlik yapılsa, birer çöp bidonu, kül tablası konulsa böyle olmaz…”

“Para vereceğiz ve eziyet çekiyoruz, bu dünyanın neresinde var…” diye soran vatandaş, hem dairedeki işleyişten yakındı hem de dairenin bahçesinin çöp içinde kalmasını eleştirdi.

Bahçenin çok kötü durumda olduğunu işaret edenler, “En çok para kazanan daire burasıdır sanırım ama en pis daire de burası herhalde. Ayda bir temizlik yapılsa, birer çöp bidonu, kül tablası konulsa böyle olmaz…” dedi.

Daha insana yaraşır bir uygulama ve temizlik istediğini dile getiren vatandaş, dairede tuvalet bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Demir parmaklıklar pas içerisinde, bahçedeki çöpler ve sigara izmaritleri ise ayrı bir çevre kirliliği...

Vatandaşın kimisi araç kayıt, kimisi araç muayene, kimisi kayıt yaptırmak için sıra beklerken, her işin başında ise vezneye yatırılan ödemeler geliyor.

Bir şey danışmak isteyen vatandaşlar ise ‘Danışma’ bölümünde görev yapan kişiyi soru yağmuruna tutuyor.

Dairenin içi, dışına nazaran daha derli toplu görülse de vatandaşın ilk izlenimi çok da olumlu olmuyor.

Daireye girişte döküm saçım olan demir parmaklıklar pas içerisinde, bahçedeki çöpler ve sigara izmaritleri ise ayrı bir çevre kirliliği.

Budanan ve atıl vaziyette bahçede uzun zamandır duran ağaç dalları ise daireyi adeta terk edilmişlik havasında boğuyor.

Vatandaş ne dedi? Vatandaş ne dedi? Vatandaş ne dedi?

Hasan Topal: “İşin yoksa otur bekle…”

Neremiz doğru ki? Hangi işimi<de hayır var ki? Yarım saattir burada bekliyorum, önümde 150 kişi var, daha da yarım saat bekleyeceğim gibi görünüyor. İşin yoksa otur bekle… Ya işi olan gençler ne yapsın, yazık…

Erbil Doğan: “Devir işlemi için bir günüm beklemekle heba oldu, bari bu tarz bazı işlemleri internet ortamında yapılmasına olanak sağlansın da bu dertlerden kurtulalım”

Araba devri için buradayım, sabah erken saatlerde geldim ve sıra numarası aldım, buna rağmen yine de çok bekledim. İşlem yapmaya gelince de veznedeki görevli kadın bana bir evrakımın eksik olduğunu söyledi. Çok sert bir tavırla… Gidip tamamlayıp hemen geleyim, üzgünüm ben bu işleri her gün yapmıyorum ve bilmiyorum, gelince yeniden mi sıra numarası almam gerekir diye sordum, beni kovmaktan beter etti… Gidip işlemimi tamamladım, geldim ve yeniden bu sıraya girdim, yine saatlerce bekleyeceğim. Böyle iş olmaz. Önümde 150 numara var… Burada halka hizmet için vardırlar, vatandaşa güler yüz ve yardımsever olmalılar. İşim, mesaim, param gitti, çok yazık… Devir işlemi için bir günüm beklemekle heba oldu. Bari bu tarz bazı işlemleri internet ortamında yapılmasına olanak sağlansın da bu dertlerden kurtulalım.

Hasan Tonyalı: “En azından farklı işlem gruplarını ayırmalı, o doğrultuda akış sağlanmalı”

Yıllardır bu duruma çözüm bulunamaması çok enteresan. Böyle de gideceğe benziyor… Bu işlemlerin daha pratik hale gelmesi gerek diye düşünüyorum. Ben araç muayenesi için buradayım, kızımın işlemini yapmak için geldim. Çalışan insanların bu işlemleri yapmaya vakti yok. En azından farklı işlem gruplarını ayırmalı, o doğrultuda akış sağlanmalı. Mesela para yatırmak için ayrı vezne olmalı… Bunları düşünüp programlamak o kadar da zor olmamalı.

Münire Arıcı: “Elçilikte olduğu gibi vezneler çoğaltılır ve iş ayrımı yapılırsa o zaman belki bu yoğunluk azalır veya elektronik ortama geçilir”

Biz araç kaydı için geldik, saatlerdir bekliyoruz, bir de kendi çapımızda zamanla yarışıyoruz. Ya mesai biterse de yetişemeyiz diye bekliyoruz. Eğer yetişemezsem Pazartesi de izin almak zorunda kalacağım. Burası merkez, daha farklı bir çözüm bulunmalı. Elçilikte olduğu gibi vezneler çoğaltılır ve iş ayrımı yapılırsa o zaman belki bu yoğunluk azalır veya elektronik ortama geçilir. Binaya baktığınız zaman ise hiç vatandaşa yakışır durumda değil. Çok kötü durumda… Umarız bir an önce tüm bu sorunlar ortadan kalkar.

Tahir Taylan: “Türkiye’de daireler akşama 17’ye kadar çalışıyor. Sabah gidemezseniz akşamüzeri gidebiliyorsunuz”

İşlemler daha da hızlı yapılabilir. Bu işlemleri daha hızlı nasıl yapabiliriz diye oturup arge çalışması yapıp, vatandaşa kolaylık yapmanın yolunu düşünebilirler. Bazı yolarla bu tıkanıklığı çözebilirler. Bu sorun sadece bu dairede değil, tüm dairelerde var diyebilirim. Bu dairede çok fazla fakat genel olarak birçok dairede bu aksaklıklar var. Bunlar ince planlarla rayına konulabilir. Türkiye’de daireler akşama 17’ye kadar çalışıyor. Sabah gidemezseniz akşamüzeri gidebiliyorsunuz. Hemen mesailer bitmiyor, gün boyu hizmet veriyorlar.

Fırat Eseri: “En çok para kazanan daire burasıdır sanırım ama en pis daire de burası herhalde. Ayda bir temizlik yapılsa, birer çöp bidonu, kül tablası konulsa böyle olmaz…”

Geçen yıla oranla bu yıl daha kalabalık olduğunu gözlemliyorum. Önümde tam 150 kişi var. bir motor muayenesi için saatlerce bekleyeceğim. Yıllardır bu aynı ama giderek artar. Daireye girmeden aldığınız ilk intiba zaten rezalet… Her taraf dökülüyor, çöp içerisinde. Yerler sigara izmariti dolu. Çalışanlarda da bu yoğunluktan olsa gerek sanki bir bezmişlik var. En çok para kazanan daire burasıdır sanırım ama en pis daire de burası herhalde. Ayda bir temizlik yapılsa, birer çöp bidonu, kül tablası konulsa böyle olmaz…

Ahmet Arı: “Elektrik ve telefonları bankadan veya otomatik ödeme makinelerinden ödüyoruz, burada da öyle bir uygulama bulunmalı, girip internetten birçok işlemi yapabilmeliyiz”

Kelimenin tam anlamıyla rezillik... Bu sistem yurt dışında nasıl acaba hiç merak edip baktılar mı? Yıllardır aynı hamam aynı tas gidiyor. Saatlerce bekleyeceğiz. Elektrik ve telefonları bankadan veya otomatik ödeme makinelerinden ödüyoruz, burada da öyle bir uygulama bulunmalı, girip internetten birçok işlemi yapabilmeliyiz. Para vereceğiz ve eziyet çekiyoruz, bu dünyanın neresinde var… Bu uygulamalar, bu bekleme insanları yasalara uymamaya teşvik ediyor. Buraya gelenin yarım günü gidiyor, çalışan insanlar da gelmiyor…

Her yer çöp içerisinde, bir çöp bidonu koymak bu kadar mı zor…

Hasret Alıcı: “Türkiye’de olan sistem burada da olmalı, insanlar internetten girip işlemlerini yapabilmeli”

Yılda bir geliyoruz, af olsa da olmasa da yoğunluk hep aynı. Yoğun olmayan bir günde gelelim diye düşünüyoruz ama öyle bir güne rastlamadık. Gelip saatlerce bekliyoruz. Türkiye’de olan sistem burada da olmalı, insanlar internetten girip işlemlerini yapabilmeli. Bunlar vatandaşa yakışır şeyler değil. Daire dökülüyor, yeni yere taşınacakmışlar ama olsun yine de temiz tutulabilinir.

Çetin Karaokçu: “Yıllardır aynı sistem devam ediyor, değişen hiçbir şey yok, ne bürokrasiyi kolaylaştırdılar ne de binayı güzelleştirdiler”

Girip sorun bakalım tuvaletler nerede? İnsanlar gelip saatlerce bekliyor ve tuvaleti yok, burası devlet dairesidir, bu kalabalığın içerisinde birçok da yabancı insan var, onlar bizi böyle mi görmeli? Yıllardır aynı sistem devam ediyor, değişen hiçbir şey yok, ne bürokrasiyi kolaylaştırdılar ne de binayı güzelleştirdiler. Yeni yere gidilecek derken iyice saldılar… Bunlar vatandaşımıza yakışır şeyler değil.



Bahçe içerisinde bulunan ve budama yapılalı uzun zaman olan geçtiği gözlemlenen ağaç dalları halen daha bahçede temizlenmeyi bekliyor.



Veznelerin tamamı çalışır durumda ama yoğunluk hiç bitmiyor