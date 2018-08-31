Araç Kayıt 9 vezne ile hizmet veriyor
Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği, yeni taşındığı binasında saat 08.00'den itibaren 9 vezne ile vatandaşa hizmet veriyor.
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi’nin altında hizmet veren Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği, yeni taşındığı binasında saat 08.00'den itibaren 9 vezne ile vatandaşa hizmet veriyor.
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Etiketler : ARAÇ KAYIT, bayındırlık ve ulaştırma
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