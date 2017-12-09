Araç, işyerinden içeri girdi!

Lefkoşa- Küçük Kaymaklı’da az önce meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı, araçlardan biri çevredeki bir dükkanın içerisine girdi. Çarpışma soncu HD 642 plakalı salon araç, Cuma Yapı İnşaat Ltd’in cam mekanından içeri girerek, karşı duvara çarparak durabildi. Olay yerine gelen ambulans yaralılara müdahale ediyor…

Kazayla ilgili ayrıntılar az sonra…