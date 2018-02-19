Araç içinde ölü bulundu
Mağusa’da 37 yaşındaki Hüsnü Deniz, Önder Alışveriş Merkezi’nin önünde park halindeki aracının içinde ölü bulundu.
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Mağusa’da 37 yaşındaki Hüsnü Deniz, Önder Alışveriş Merkezi’nin önünde park halindeki aracının içinde ölü bulundu.
Polis, Deniz’in dün gece saat 23.50 sıralarında ES 701 plakalı salon araç içerisinde aniden rahatsızlanarak vefat ettiğini açıkladı.
Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla bugün otopsi yapılacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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