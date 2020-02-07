Araç çaldı, polislere bıçak çekti: 9 ay hapis

Lefkoşa’da araç çalarak 2 araca çarparak hasara uğratan ayrıca tutuklamaya gelen polislere bıçak çeken Mehmet Mavideniz, 9 ay hapis cezası aldı.

7 Ocak’ta Birkan Çiçek'in PG 189 plakalı Honda Fit marka salon aracını garajından çalarak kaza yapan, ayni gün kendisini ‘suçüstü’ yakalayan polis memurlarına da ‘bıçak gösteren’ Mehmet Mavideniz, " Beni tutuklarsanız boğazınızı keserim " diyerek şiddet tehdidinde bulunup rahatsızlık yaptığı esnada olay yerine gelen Cürümleri Önleme Şubesi'nin yardımları ile suç üstü hali gereği tutuklanmıştı.

Mahkeme, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa 9 ay hapis cezası verdiğini açıkladı.