Araç bisikletliye çarptı: 1 ağır yaralı

Cihangir kavşağı ile Yonca Kavşağı arasında, meydana gelen kazada araba bisiklete çarptı, Yazgeldi RAHMANOV ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan gelen bilgi şöyle:

Mağusa -Lefkoşa anayolu üzeri saat 20:00 sıralarında, Cihangir kavşağı ile Yonca Kavşağı arasında, Vadili'de sakin Hasan ANIT (E-26), yönetimindeki FE 220 plakalı salon araç ile Yonca Kavşağı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada yolun solunda ışıksız bisikleti ile seyreden Düzova'da sakin Türkmenistan uyruklu Yazgeldi RAHMANOV (E-30)'a aracının sol ön kısmı ile çarpmıştır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Yazgeldi RAHMANOV kaldırıldığı Lefkoşa Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü Hasan ANIT tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.