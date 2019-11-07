Araç alevler içinde kaldı
Girne’ye bağlı Karakum’da bugün öğleden sonra bir araç hareket halindeyken alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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Girne’ye bağlı Karakum’da bugün öğleden sonra bir araç hareket halindeyken alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polisten yapılan açıklamada, Önder Türeyen yönetimindeki FH 975 plakalı salon aracın; elektrik aksamlarının muhtemelen kısa devre yapması sonucu alev aldığı kaydedildi.
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