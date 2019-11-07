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Araç alevler içinde kaldı

Araç alevler içinde kaldı

Girne’ye bağlı Karakum’da bugün öğleden sonra bir araç hareket halindeyken alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Girne’ye bağlı Karakum’da bugün öğleden sonra bir araç hareket halindeyken alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisten yapılan açıklamada, Önder Türeyen yönetimindeki FH 975 plakalı salon aracın;  elektrik aksamlarının muhtemelen kısa devre yapması sonucu alev aldığı kaydedildi.

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