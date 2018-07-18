Araç alev aldı, şoför kayıp

Lefkoşa Mağusa anayolunda sabaha karşı saat 02.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında LG808 plakalı araç tamamen yandı, araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Polisten alınan bilgiye göre, Lefkoşa Mağusa anayolunun eski Nergisli yolu kavşağında, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, LG808 plakalı araçla Mağusa’ya doğru gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan araç tarla içerisinde takla atarak ters vaziyette durabildi. Kaza sonucu alev alan LG808 plakalı araç tamamen yanarken, tarla içerisindeki kuru otlar ve bir akasya ağacı kısmen yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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