Arabayla iş yerine giriyordu

Lefkoşa’da bu sabaha yakın direksiyon kontrolünü yitiren bir araç sürücüsü, aracıyla bir iş yerine giriyordu.

Kaza saat 01:25 raddelerinde, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Lefke’de sakin LAÜ öğrencisi 23 yaşındaki Muhammed Ali Nahya, yönetimindeki 63 AN 800 plakalı Seat Leon marka araçla Güney istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrederken, hastane çemberine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Çemberi geçtikten sonra orta refüjü ayıran kaldırım taşlarına çarpan araç, kontrolsüz bir şekilde yolun solundan sağına doğru savruldu. Hız kesmeyen araç daha sonra kaldırımı da aşarak, LG isimli elektronik ürün mağazasının vitrin camına çarparak durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, kazada 63 AN 800 plakalı araçta 10,000 TL vitrin camında ise 5,000 TL hasar oldu.